Александр Горшков: То, что «Краснодар» в матче с «Зенитом» проявил характер, заслуживает уважения

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение о волевой победе «Краснодара» над клубом из Санкт-Петербурга в матче 15-го тура РФПЛ (2:1), отметив характер южан.

«Матч понравился, особенно развязка. Долгое время голов не было, и трудно было подумать, что в концовке будет забито три мяча. Казалось, что максимум один гол - и все закончится. Но здорово, что команды в конце встречи показали такой футбол. Быстрая смена эмоций - это классно.

Я думаю, в первом тайме игра была равная. Во втором после замен «Краснодар» смог перехватить инициативу, имел преимущество, получше выглядел. «Зенит» реализовал момент и мог выиграть этот матч, но то, что «Краснодар» проявил характер, большими силами пошел вперед и смог вырвать победу, заслуживает уважения», - приводит «Евро-Футбол» слова Горшкова.

Напомним, матч завершился победой «Краснодара» - 2:1. На гол Артема Дзюбы на 86-й минуте футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.