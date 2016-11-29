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Александр Горшков: То, что «Краснодар» в матче с «Зенитом» проявил характер, заслуживает уважения

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение о волевой победе «Краснодара» над клубом из Санкт-Петербурга в матче 15-го тура РФПЛ (2:1), отметив характер южан.

«Матч понравился, особенно развязка. Долгое время голов не было, и трудно было подумать, что в концовке будет забито три мяча. Казалось, что максимум один гол - и все закончится. Но здорово, что команды в конце встречи показали такой футбол. Быстрая смена эмоций - это классно.

Я думаю, в первом тайме игра была равная. Во втором после замен «Краснодар» смог перехватить инициативу, имел преимущество, получше выглядел. «Зенит» реализовал момент и мог выиграть этот матч, но то, что «Краснодар» проявил характер, большими силами пошел вперед и смог вырвать победу, заслуживает уважения», - приводит «Евро-Футбол» слова Горшкова.

Напомним, матч завершился победой «Краснодара» - 2:1. На гол Артема Дзюбы на 86-й минуте футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже. 

Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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