Александр Горшков: То, что «Краснодар» в матче с «Зенитом» проявил характер, заслуживает уважения
Бывший
полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказал мнение о волевой победе «Краснодара»
над клубом из Санкт-Петербурга в матче 15-го тура РФПЛ (2:1), отметив характер
южан.
«Матч понравился,
особенно развязка. Долгое время голов не было, и трудно было подумать, что в
концовке будет забито три мяча. Казалось, что максимум один гол - и все
закончится. Но здорово, что команды в конце встречи показали такой футбол.
Быстрая смена эмоций - это классно.
Я думаю, в первом тайме игра была равная. Во
втором после замен «Краснодар» смог перехватить инициативу, имел
преимущество, получше выглядел. «Зенит» реализовал момент и мог
выиграть этот матч, но то, что «Краснодар» проявил характер, большими
силами пошел вперед и смог вырвать победу, заслуживает уважения», - приводит «Евро-Футбол»
слова Горшкова.
Напомним,
матч завершился победой «Краснодара» - 2:1. На гол Артема Дзюбы на 86-й минуте
футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя
забитыми мячами в компенсированное время.
Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция