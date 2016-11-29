Тай-брейк в матче Карслен - Карякин, Самедов в «Спартаке» и посол Овечкин. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать вторник с главных новостей утра.

1). Российский гроссмейстер Сергей Карякин и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 12-й партии матча за мировую шахматную корону, таким образом победитель будет определен на тай-брейке. Отметим, что 12-я партия продолжалась менее 40 минут.

2). Сергей Карякин сыграет белыми фигурами в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону. Таковы результаты жеребьевки, проведенной после 12-й «классической» партии.

3). Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов в зимнее трансферное окно перейдет в «Спартак», сообщают «Известия». Контракт футболиста с красно-белыми будет заключен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят различные бонусы за личные достижения.

4). Российский нападающий «Вашингтона», трехкратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Александр Овечкин стал послом чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в России. «Для меня большая честь стать послом чемпионата мира по футболу», - написал Овечкин в своем аккаунте в Instagram.

5). Агент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба. «Самое главное — это доверие тренера, а оно у Юрия есть», - подчеркнул агент.

6). Впрочем, в понедельник в ряде СМИ появилась информация об интересе «Зенита» к Антону Митрюшкину, ныне вратарю «Сьона». Другое дело, что на 20-летнего стража ворот претендует лидер чемпионата Германии – «РБ Лейпциг».

7). Футболисты миланского «Интера» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии переиграли «Фиорентину» из Флоренции (4:2). В составе хозяев дублем отметился Мауро Икарди. Эта виктория позволила «Интеру» выйти на восьмое место в серии А. «Фиорентина» - девятая.

8). Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ переиграли «Даллас» (4:3). Победную для «блюзменов» шайбу в овертайме забросил россиянин Владимир Тарасенко.

9). ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил землякам из «Динамо» в серии буллитов (2:3Б). При этом армейцы перевели встречу в овертайм за пять секунд до конца третьего периода благодаря шайбе Валерия Ничушкина. Победный бросок в серии буллитов исполнил динамовец Алексей Цветков.

Именинники: 29 ноября исполняется 68 лет советскому футболисту, бывшему главному тренеру московского ЦСКА, новороссийского «Черноморца» и «Ростова» Олегу Долматову.

Цитата дня: «Вижу некоторую неуверенность в действиях Карлсена» (Сергей Карякин).

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