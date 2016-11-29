Андерсон, Каммаллери и Бернс – лучшие игроки недели в НХЛ

Вратарь «Оттавы» Крэйг Андерсон, нападающий «Нью-Джерси» Майк Каммаллери и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс были признаны лучшими игроками прошедшей недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Первой звездой минувшей недели стал Андерсон. Его «Оттава» на прошлой неделе одержала четыре победы в четырех матчах, а вратарь пропускал в среднем за игру 1,25 шайбы и отражал 96% бросков.

Второй звездой недели был признан Каммаллери, забросивший четыре шайбы и сделавший четыре результативных передачи в трех встречах регулярного сезона.

Третья звезда недели – Бернс. Он набрал шесть очков (две шайбы и четыре передачи) в четырех встречах.