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Майкл Баффер: Был удивлен, когда объявили победу Уорда над Ковалевым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный ринг-анонсер американец Майкл Баффер заявил, что россиянин Сергей Ковалев по его мнение выиграл поединок у американца Андре Уорда.

– Я был удивлен, узнав итоговый счет боя. Я был уверен, и многие люди со мной согласятся, что Сергей Ковалев поединок выиграл. По моим подсчетам Ковалев взял достаточное количество раундов, он сделал больше для победы. В поединке было много грязной борьбы, которую судья игнорировал.

Я думаю, что спорные раунды Ковалев мог склонить в свою пользу, если бы чаще использовал джеб. Лишних полтора десятка ударов могли бы вытащить ему поединок. У него хороший удар. Он мог использовать джеб, затем попадать с правой. Он это редко использовал.

Я уверен, что показал, свою силу Ковалев в первых шести раундах, а в остальных раундах было слишком много борьбы и клинчей. Кэти Дува дала хороший комментарий, сказав, что это было похоже на бой ММА, – сказал Баффер.

Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун. 

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