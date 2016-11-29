«Айлендерс» с Кулеминым обыграли «Калгари»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Калгари».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Джон Таварес и Томас Хикки. У гостей шайбу забросил Шон Монахан.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду более 14 минут, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 1 декабря в 04:00 (мск) примут «Питтсбург», а «Калгари» в этот день в 04:30 (мск) дома сыграет с «Торонто».