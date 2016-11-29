Боб Арум: Ломаченко – Ригондо? Это будет г****бой

Промоутер Боб Арум заявил, что не желает своему боксеру Василию Ломаченко встречаться с кубинцем Гильермо Ригондо, остановив свой выбор на мексиканце Орландо Салидо.

«Послушайте, у меня большие планы на Ломаченко. У него невероятные способности, чтобы стать суперзвездой. И я не собираюсь ставить его на поединок, который он выиграет легко. Вам захочется спать. Это будет г****бой. Я говорю о том, что соперником должен стать боксер с яйцами, который не будет постоянно убегать.

Невозможно увидеть бой Ригондо от которого не клонит в сон. Я хочу увидеть зрелищный бой, который хотят видеть все.

Мой выбор – Салидо. Это было бы здорово, учитывая сюжетную линию. Он – единственный, кто побил его. Ломаченко за много лет потерпел по одному поражение в любителях и в профи. Он дважды отомстил за поражение в любителях, и сейчас не хотел бы ничего иного, как получить возможность отомстить Салидо за поражение», – сказал Арум.

Напомним, что на прошлой неделе Ломаченко техническим нокаутом победил Николаса Уолтерса.