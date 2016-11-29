Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Далласом»

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Робби Фаббри, Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко, отличившийся в овертайме. У гостей голы на счету Джейми Олексиака (дубль) и Джейми Бенна.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 21 минуту, нанес шесть бросков, один из которых оказался голевым, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 декабря в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Даллас» 30 ноября в 03:30 (мск) в гостях сразится с «Детройтом».