Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Далласом»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась
в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Робби Фаббри, Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон и Владимир Тарасенко,
отличившийся в овертайме. У гостей голы на счету Джейми Олексиака (дубль) и
Джейми Бенна.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 21 минуту,
нанес шесть бросков, один из которых оказался голевым, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 2 декабря в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй», а «Даллас» 30 ноября в 03:30 (мск) в гостях сразится с «Детройтом».
Матч
Сент-Луис - Даллас - 4:3 О.Т. (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Фаббри (Лехтеря, Бортуццо), 13:36 (1:0). Петранжело (Берглунд, Парайко), 24:17 (2:0 - бол.). Олексяк (Бенн Д., Сегин), 36:21 (2:1). Бенн Д. (Спецца, Хонка), 41:47 (2:2 - бол.). Перрон (Баумистер, Шварц), 53:12 (3:2). Олексяк (Бенн Д., Хонка), 59:10 (3:3). Тарасенко (Лехтеря, Шаттенкирк), 63:24 (4:3).
Место и дата
29 ноября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция