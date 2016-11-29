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Хабиб Нурмагомедов: В детстве мечтал стать футболистом

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боец ММА в легкой весовой категории, претендент на титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что в детстве мечтал стать футболистом.

- Действительно хотел стать футболистом. Я болельщик махачкалинского «Анжи», а вот мой отец болеет за «Спартак». До сих пор в свободное время люблю погонять мяч в компании друзей. Думаю, если бы жизнь сложилась иначе, я мог бы профессионально заняться футболом. Но сейчас уже не вижу смысла об этом говорить, - цитируют Хабиба «Известия».

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу. 

Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях.  

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