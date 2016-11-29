Безерра прибыл в Россию на бой с Харитоновым

Боец смешанного стиля Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши Свет» прибыл в Екатеринбург. 3 декабря бразилец проведет бой в рамках турнира «MixFace» против российского тяжеловеса Сергея Харитонова.

«Перелет был долгий, но я отлично его перенес. У нас там климат тропический и солнце, но я очень рад был увидеть снег. - Отметил Франциско по прилету. - У меня прекрасные впечатления о России, Екатеринбург - один из лучших городов, мне очень нравятся русские люди, они восприимчивые и замечательные. Я отлично себя чувствую, я полноценно подготовился к бою с Харитоновым. Харитонов - легенда ММА, но все пояса и титулы мы оставляем за пределами ринга. В ринге с нами только - наши наработки. За моими плечами огромный труд. Сейчас тяжелые тренировки уже позади, впереди только бой, я намерен полностью реализовать себя и победить Харитонова»

Боец смешанного стиля Франциско Сандро да Силва Безерра по прозвищу Туши Свет 3 декабря проведет бой в рамках турнира MixFace в Екатеринбурге против россиянина Сергея Харитонова. На счету 32-летнего бразильца, который начал профессиональную карьеру в 2013 году, 8 побед (4 нокаутом). В активе 36-летнего Харитонова 23 победы (13 нокаутом).