Максим Власов: Чрезмерный объем мышечной массы причина плохой выносливости Чахкиева

3 декабря в Москве пройдет бескомпромиссный бой в первом тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина 30-летний Максим Власов (35-2, 18 КО) и 33-летний Рахим Чакхиев (26-2, 19КО). Предстоящий поединок обещает стать судьбоносным в карьере обоих боксеров, претендующих на высшее место в первом тяжелом дивизионе. Максим Власов полностью сосредоточен на подготовке, охотно поделился своими мыслями о сопернике и предстоящем бое.

Напомним, что в этой встрече будет разыгран титул Интерконтинентального чемпиона WBA, а также победитель получит реальный шанс претендовать на пояс чемпиона мира WBA.

- Команда Чакхиева об­ъявила, что Рахим воз­держивается от комментар­иев по этому бою и пол­ностью закрыт для ­прессы. Ч­то скажете, это норма­льно?

- На мой взгляд, - это не совсем нормально. Такие бои должны максимально освещаться со всех сторон, в том числе и со стороны боксеров, потому что людям это интересно, им интересен бой, когда они знают максимум о боксёрах. Ведь мы выходим на ринг не только ради себя, но и ради болельщиков. Мы должны давать публике шоу. Ведь, если бы не было зрителей, не было бы и бокса.

- Как правило в Росс­ии стараются избегать­ проводить бои россия­нина с россиянином по­ боксу, почему?

- Сложно сказать почему. Но эти бои неизбежны. У нас очень много хороших бойцов, тем более в крузервейте, и рано или поздно придётся сражаться между собой, чтобы выявить лучшего. И, на мой взгляд, это нормально. Каждый, уважающий себя боец хочет доказать, что он лучший.

- Что для тебя озн­ачает бой с Чахкиевым, и н­асколько он важен в к­арьере соперни­ка. Проиграв ­он будет интересен промоутерам?

- Несомненно, это один из самых важных боёв в моей карьере. И победа над Чакхиевым может резко приблизить меня к вершине, но я не зациклен на этом. Я люблю бокс и получаю удовольствие от самого процесса. И если даже не смогу победить в этом бою, для меня ничего не изменится. Я буду продолжать боксировать, то есть заниматься своим любимым делом. Меня вообще мало интересует, что будет с Рахимом дальше. Я думаю только о своей карьере. Это бокс, и здесь выживает сильнейший.

- Вообще, какой бой сч­итаешь главным в свое­й карьере, с Чакхиевы­м?

- Конечно этот бой имеет большую важность. Но всё же бой с Силлахом, на мой взгляд, был важнее предстоящего боя с Чакхиевым. Именно после него обо мне снова заговорили, и появились разные варианты развития карьеры. И теперь моё место только в хороших боях на телевидении. Бой с Чахкиевым вряд ли бы удалось организовать, не будь в моём активе победы над Силлахом. Я думаю, что после этой победы люди стали больше верить в меня.

- Нет ли у вас ощущения, что в бою с Чакхиевым вас бросают под танк?

- Абсолютно нет! Наоборот, считаю, что в бою с Чахкиевым, у меня хорошие шансы на победу. Рахим очень сильный и взрывной боксёр, но достаточно однообразный. Много лет назад, когда я только начинал свой путь в профессионалах, а Рахим был ещё любителем, мы провели несколько раундов спарринга. Я тогда ещё выступал в среднем весе, а Рахим всегда был мощным. Помню, что было непросто, но я смотрелся неплохо. Это была, пожалуй, наше единственная встреча.

- Какие сильные и слабые стор­оны Чакхиева, чего ст­оит опасаться?

- Рахим очень сильный физически, и это, пожалуй, его главное преимущество. Опасаться следует только его взрывных резких атак. В данный момент мне уже поздно заниматься наращиванием мышечной массы, над чем я работал раньше. Структура моего тела не позволяет быстро набрать мышцы. Но, на мой взгляд, чрезмерный объем мышечной массы - это не всегда хорошо. Много мышц требует много кислорода. Думаю, это и есть причина плохой выносливости Чахкиева.

- Как считаешь, какую ­стратегию он выберет?

- Анализируя его последние бои, я вижу, что тренер пытается изменить его, заставляет боксировать более размеренно и спокойно, периодически взрываясь жёсткими атаками. Думаю, что он постарается начать наш бой так же. Но после нескольких пропущенных ударов начнёт нервничать и сбиваться на свой старый стиль ведения боя, чтобы постараться закончить бой досрочно. В любом случае я буду готов ко всему, чтобы он мне не предложил.

- Где и как готовитесь и какие особенности подготовки? Кто спарринг-партнеры.

- Готовлюсь дома в Самаре под руководством своего тренера Виктора Петроченко. Единственная особенность - это акцент на работу с агрессивным левшой. Помогают мне готовиться в основном ребята, с которыми я тренируюсь постоянно. Это Манвел Саргсян и Егор Бакулин. Иногда подключаем боксёров из других залов.

- Насколько известно, твои менеджеры плани­ровали бой с Влодарч­иком этой осенью?

- Бой с Влодарчиком планировался после боя с Силлахом, но моя команда не смогла удовлетворить финансовые запросы Влодарчика. Поэтому этот бой не состоялся. Надеюсь в будущем удастся организовать его.