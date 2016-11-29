Максим Власов: Чрезмерный объем мышечной массы причина плохой выносливости Чахкиева
3 декабря в Москве пройдет бескомпромиссный бой в первом тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина 30-летний Максим Власов (35-2, 18 КО) и 33-летний Рахим Чакхиев (26-2, 19КО). Предстоящий поединок обещает стать судьбоносным в карьере обоих боксеров, претендующих на высшее место в первом тяжелом дивизионе. Максим Власов полностью сосредоточен на подготовке, охотно поделился своими мыслями о сопернике и предстоящем бое.
Напомним, что в этой встрече будет разыгран титул Интерконтинентального чемпиона WBA, а также победитель получит реальный шанс претендовать на пояс чемпиона мира WBA.
- Команда Чакхиева объявила, что Рахим воздерживается от комментариев по этому бою и полностью закрыт для прессы. Что скажете, это нормально?
- На мой взгляд, - это не совсем нормально. Такие бои должны максимально освещаться со всех сторон, в том числе и со стороны боксеров, потому что людям это интересно, им интересен бой, когда они знают максимум о боксёрах. Ведь мы выходим на ринг не только ради себя, но и ради болельщиков. Мы должны давать публике шоу. Ведь, если бы не было зрителей, не было бы и бокса.
- Как правило в России стараются избегать проводить бои россиянина с россиянином по боксу, почему?
- Сложно сказать почему. Но эти бои неизбежны. У нас очень много хороших бойцов, тем более в крузервейте, и рано или поздно придётся сражаться между собой, чтобы выявить лучшего. И, на мой взгляд, это нормально. Каждый, уважающий себя боец хочет доказать, что он лучший.
- Что для тебя означает бой с Чахкиевым, и насколько он важен в карьере соперника. Проиграв он будет интересен промоутерам?
- Несомненно, это один из самых важных боёв в моей карьере. И победа над Чакхиевым может резко приблизить меня к вершине, но я не зациклен на этом. Я люблю бокс и получаю удовольствие от самого процесса. И если даже не смогу победить в этом бою, для меня ничего не изменится. Я буду продолжать боксировать, то есть заниматься своим любимым делом. Меня вообще мало интересует, что будет с Рахимом дальше. Я думаю только о своей карьере. Это бокс, и здесь выживает сильнейший.
- Вообще, какой бой считаешь главным в своей карьере, с Чакхиевым?
- Конечно этот бой имеет большую важность. Но всё же бой с Силлахом, на мой взгляд, был важнее предстоящего боя с Чакхиевым. Именно после него обо мне снова заговорили, и появились разные варианты развития карьеры. И теперь моё место только в хороших боях на телевидении. Бой с Чахкиевым вряд ли бы удалось организовать, не будь в моём активе победы над Силлахом. Я думаю, что после этой победы люди стали больше верить в меня.
- Нет ли у вас ощущения, что в бою с Чакхиевым вас бросают под танк?
- Абсолютно нет! Наоборот, считаю, что в бою с Чахкиевым, у меня хорошие шансы на победу. Рахим очень сильный и взрывной боксёр, но достаточно однообразный. Много лет назад, когда я только начинал свой путь в профессионалах, а Рахим был ещё любителем, мы провели несколько раундов спарринга. Я тогда ещё выступал в среднем весе, а Рахим всегда был мощным. Помню, что было непросто, но я смотрелся неплохо. Это была, пожалуй, наше единственная встреча.
- Какие сильные и слабые стороны Чакхиева, чего стоит опасаться?
- Рахим очень сильный физически, и это, пожалуй, его главное преимущество. Опасаться следует только его взрывных резких атак. В данный момент мне уже поздно заниматься наращиванием мышечной массы, над чем я работал раньше. Структура моего тела не позволяет быстро набрать мышцы. Но, на мой взгляд, чрезмерный объем мышечной массы - это не всегда хорошо. Много мышц требует много кислорода. Думаю, это и есть причина плохой выносливости Чахкиева.
- Как считаешь, какую стратегию он выберет?
- Анализируя его последние бои, я вижу, что тренер пытается изменить его, заставляет боксировать более размеренно и спокойно, периодически взрываясь жёсткими атаками. Думаю, что он постарается начать наш бой так же. Но после нескольких пропущенных ударов начнёт нервничать и сбиваться на свой старый стиль ведения боя, чтобы постараться закончить бой досрочно. В любом случае я буду готов ко всему, чтобы он мне не предложил.
- Где и как готовитесь и какие особенности подготовки? Кто спарринг-партнеры.
- Готовлюсь дома в Самаре под руководством своего тренера Виктора Петроченко. Единственная особенность - это акцент на работу с агрессивным левшой. Помогают мне готовиться в основном ребята, с которыми я тренируюсь постоянно. Это Манвел Саргсян и Егор Бакулин. Иногда подключаем боксёров из других залов.
- Насколько известно, твои менеджеры планировали бой с Влодарчиком этой осенью?
- Бой с Влодарчиком планировался после боя с Силлахом, но моя команда не смогла удовлетворить финансовые запросы Влодарчика. Поэтому этот бой не состоялся. Надеюсь в будущем удастся организовать его.