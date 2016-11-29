Леонид Слуцкий: Сейчас в ЦСКА самая сложная ситуация за все 7 лет моей работы

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что сейчас в клубе самая сложная ситуация за последние семь лет.

- Я бы хотел обратиться к болельщикам и поговорить о будущем клуба. Такой клуб, как ЦСКА, имеет не только сегодняшний день, но и завтрашний, и послезавтрашний. У больших клубов бывают разные времена. Сейчас ситуация самая сложная за все 7 лет моей работы в ЦСКА. Многие вещи могут меняться, но ЦСКА всегда был, есть и будет великим клубом. Какие бы сложности ни возникали, армейцы вместе с болельщиками всегда смогут преодолеть все невзгоды, - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Напомним, что после 15 туров ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, в активе армейцев 26 очков. В следующем туре футболисты ЦСКА сыграют с «Оренбургом», матч состоится 30 ноября в Москве.