«Милан» зимой планирует продать Хонду

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда, ранее выступавший за ЦСКА, зимой, скорее всего, покинет итальянский клуб, сообщает La Repubblica.

30-летний футболист в этом сезоне провел всего три матча за «Милан», поэтому клуб намерен с ним расстаться уже в январе. Контракт Хонды рассчитан до лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что интерес к японцу проявляет ряд английских и китайских клубов. За ЦСКА Хонда выступал с 2010 по 2013 годы. В составе ЦСКА выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.