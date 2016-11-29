Отец Месси начал переговоры с «ПСЖ»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе встретился со спортивным директором французского «ПСЖ» Патриком Клюйвертом по поводу возможного перехода нападающего, сообщает RTL.

Отмечается, что трансфер может состояться не раньше следующего лета. Ранее издание Marca сообщило о том, что форвард отказался продлевать контракт с «Барселоной». Его соглашение с каталонцами рассчитано до 30 июня 2018 года.

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей в чемпионате Испании, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.