Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отец Месси начал переговоры с «ПСЖ»

Источник:  RTL sportКомментарии

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе встретился со спортивным директором французского «ПСЖ» Патриком Клюйвертом по поводу возможного перехода нападающего, сообщает RTL.

Отмечается, что трансфер может состояться не раньше следующего лета. Ранее издание Marca сообщило о том, что форвард отказался продлевать контракт с «Барселоной». Его соглашение с каталонцами рассчитано до 30 июня 2018 года. 

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей в чемпионате Испании, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 15-й тур. «Лорьян» - «Ренн», «Дижон» - Монако» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата Франции.«Лас-Пальмас» дома одолел «Атлетик»Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии переиграли «Атлетик» из Бильбао.Тренер «Тулузы» симулировал страшную боль после попадания бумажного самолета (видео)Главный тренер французского футбольного клуба «Тулуза» Паскаль Дюпра симулировал страшную боль после попадания в голову бумажного самолета, пишет Lenta.ru.Альба может пропустить «эль-класико» из-за травмыУчастие защитника «Барселоны» Жорди Альбы в матче чемпионата Испании против «Реала» под вопросом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Карлос Бакка: С «Севильей» я дважды выиграл Лигу Европы и сделал себе имяФорвард «Милана» Карлос Бакка рассказал о своем отношении к «Севильи», а также вспомнил время, проведенное в составе испанской команды.ВИДЕО ДНЯ: Неймар нанес травму тренеру «Барселоны»Сегодня «Барселона» провела восстановительную тренировку после матча с «Реалом Сосьдед».«Челси» намерен перехватить Хамеса у «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sunday Express.«Манчестер Юнайтед» планирует в январе приобрести защитника «Атлетико»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу в матче с «Лионом»В матче 14-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Лион» со счетом 2:1.Примера. 13-й тур. «Осасуна» уступила «Атлетико», «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Барселоной» и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата Испании.Лига 1. 14-й тур. «Ницца» сыграла вничью с «Бастией», «ПСЖ» обыграл «Лион» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Франции.Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»В матче 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не смогла обыграть «Реал Сосьедад» (1:1).«Сельта» обыграла «Гранаду»Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сельты».«Ницца» сыграла вничью с «Бастией» и вернулась на первое место в чемпионате ФранцииМатч 14-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Бастией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Атлетико» на выезде обыграл «Осасуну»Матч 13-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Атлетико» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Атлетико».«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Анже»Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Анже» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Сент-Этьена».Антуан Гризманн: Я хочу выигрывать титулы, но не перейду в «Реал»Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не собирается переходить в «Реал».«Вильярреал» с Черышевым уступил «Алавесу»«Вильярреал» дома проиграл «Алавесу» (0:2) в 13-м туре чемпионата Испании.Неймар попал в ДТП, когда ехал на базу «Барселоны»Нападающий «Барселоны» Неймар сегодня утром попал в небольшое ДТП, сообщает Sport.es.

ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение