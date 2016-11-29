В Колумбии упал самолет с бразильской футбольной командой

В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами на борту, сообщает телеканал Univision.

По информации источника, всего в самолете находилось 72 пассажира и девять членов экипажа. Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Трагедия случилась в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон. По предварительным данным, не все пассажиры погибли, есть те, кому удалось спастись.