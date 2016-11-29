«Атлетико Насьональ» выразил соболезнования «Шапекоэнсе»

Бразильский клуб «Атлетико Насьональ» выразил соболезнования в связи с падением самолета в Колумбии.

Напомним, что среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе», которые летели на матч с «Атлетико Насьональ». Команды должны были сыграть между собой в рамках финала Кубка Южной Америки.

«Атлетико Насьональ» выражает глубокие соболезнования и сочувствует клубу «Шапекоэнсе» в связи с аварией и ожидает информации от властей», - сообщается в твиттере бразильского клуба.

По последней информации, как минимум десяти пассажирам удалось спастись во время падения самолета в Колумбии.