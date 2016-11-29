Миха Мевля: Бердыев придает игрокам «Ростова» уверенности, он чувствует команду

Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

- Мне о Бердыеве многое рассказывали. Сейчас я уже три месяца у него тренируюсь, и да, все это правда. Он отличный тренер, который помогает развиваться. Особенно в плане тактики. Он рассказал, в чем мне необходимо совершенствоваться, как чувствовать позицию. Для меня игра в пять защитников по большому счету нова. Хотя я играл в таком построении в Швейцарии. Но там я был центральным защитником, а тут правый центральный.



Бердыев объясняет, как нужно действовать при обороне, как при атаке. Он чувствует команду. Бердыев придает нам уверенности. На поле каждый четко знает, как двигаться – это главное. Когда все футболисты действуют слаженно, как одна команда, то можно обыгрывать кого угодно. У каждого тренера своя манера. Бердыев – это в первую очередь дисциплина и тактика. Нам очень тяжело забить, а при атаке мы действительно опасны, - рассказал Уолтерс.

В данный момент «Ростов» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В прошлом сезоне команда стала вице-чемпионом страны.

