Миха Мевля: Бердыев придает игрокам «Ростова» уверенности, он чувствует команду
Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
- Мне о Бердыеве многое рассказывали. Сейчас я уже три месяца у него
тренируюсь, и да, все это правда. Он отличный тренер, который помогает
развиваться. Особенно в плане тактики. Он рассказал, в чем мне
необходимо совершенствоваться, как чувствовать позицию. Для меня игра в пять защитников по большому счету нова. Хотя я играл в
таком построении в Швейцарии. Но там я был центральным защитником, а
тут правый центральный.
Бердыев объясняет, как нужно действовать при обороне, как при атаке. Он чувствует команду. Бердыев придает нам уверенности. На поле каждый четко знает, как двигаться – это главное. Когда все футболисты действуют слаженно, как одна команда, то можно обыгрывать кого угодно. У каждого тренера своя манера. Бердыев – это в первую очередь дисциплина и тактика. Нам очень тяжело забить, а при атаке мы действительно опасны, - рассказал Уолтерс.
В данный момент «Ростов» занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В прошлом сезоне команда стала вице-чемпионом страны.