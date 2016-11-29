Защитник «Шапекоэнсе» Рушел выжил после авиакатастрофы в Колумбии

Защитник бразильской команды «Шапекоэнсе» Алан Рушел выжил после крушения самолета в Колумбии, сообщает 360 Radio Colombia.

Ранее сообщалось, что как минимум десять пассажиров из 81 спаслись в авиакатастрофе. Всего на борту находилось 72 человека и девять членов экипажа. Сейчас на месте крушения идут спасательные работы. По информации источника, самолет упал в горном районе, поэтому на территорию крушения не могут попасть машины скорой помощи и спецтехника.

Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Добавим, что 27-летний Алан Рушел провел пять матчей за клуб «Шапекоэнсе» пять матчей и отметился голевой передачей.