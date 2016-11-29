Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» уже начала переговоры о новом контракте Роббена

Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен намерен подписать новое соглашение с мюнхенским грандом.

- Роббен хотел бы остаться в «Баварии». Мы уже начали соответствующие переговоры с его отцом.

Сейчас главная задача Арьена – обойтись без травм до Рождества. Потом займемся новым соглашением, - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Арьен Роббен защищает цвета «Баварии» с 2009 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов-2013/13.





