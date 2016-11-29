Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» уже начала переговоры о новом контракте Роббена
Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен намерен подписать новое соглашение с мюнхенским грандом.
- Роббен хотел бы остаться в «Баварии». Мы уже начали соответствующие переговоры с его отцом.
Сейчас главная задача Арьена – обойтись без травм до Рождества. Потом займемся новым соглашением, - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Арьен Роббен защищает цвета «Баварии» с 2009 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов-2013/13.
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