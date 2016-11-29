«Галатасарай» претендует на Боккетти

«Галатасарай» продолжает проявлять интерес к защитнику «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает fotospor.com.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить за итальянского футболиста 2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с Таски по поводу продления контракта. Красно-белые планируют уменьшить зарплату защитнику до 1,5 миллионов евро, потому что он является самым высокооплачивыемым футболистом клуба.

Действующий договор 29-летнего футболиста с клубом истекает уже в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне итальянский защитник принял участие в 11 матчах команды в российской премьер-лиге. Всего футболист за «Спартак» провел 72 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.