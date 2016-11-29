Таварес, Бенн и Перрон - звезды игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон. Он забросил шайбу в матче с «Далласом» (4:3 ОТ) и довел свою результативную серию до восьми матчей, в которых канадец набрал 11 очков (3+8).

Второй звездой назван капитан «Даллас» Джейми Бенн, набравший в матче с «блюзменами» 3 (1+2) очка.

Первой звездой признан центрфорвард Джон Таварес, в активе которого 2 (1+1) очка во встрече с «Калгари» (2:1 ОТ).



