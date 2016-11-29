Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Ак Барс- : -Торпедо
Хоккей  Йокерит- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три футболиста «Шапекоэнсе» выжили после крушения самолета в Колумбии

Источник:  360 Radio ColombiaКомментарии

Три футболиста «Шапекоэнсе» выжили после крушения самолета в Колумбии, сообщает 360 Radio Colombia.

Среди них вратари Джексон Фольманн и Маркос Данило и защитник Алан Рушел. 

Ранее сообщалось, что как минимум десять пассажиров из 81 спаслись в авиакатастрофе. Всего на борту находилось 72 человека и девять членов экипажа. Сейчас на месте крушения идут спасательные работы. По информации источника, самолет упал в горном районе, поэтому на территорию крушения не могут попасть машины скорой помощи и спецтехника.

Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение