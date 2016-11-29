Ули Хенесс: На месте Швайнштайгера я бы выжал из «Манчестер Юнайтед» все деньги

Недавно избранный президентом «Баварии» Ули Хенесс дал совет полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бастиану Швайнштайгеру, который лишен игровой практики в английском клубе.

- На месте Швайнштайгера я бы выжимал у «Манчестер Юнайтед» все деньги до последнего дня, а потом сказал им «до свидания».

Я бы каждый месяц играл в гольф, предлагал «Юнайтед» свои услуги и сопровождал жену Ану Иванович на теннисные турниры. Клуб должен быть наказан за такое отношение к футболисту.



Слышал, что Басти близок к уходу из большого футбола. Не думаю, что мы бы оказали ему или сами себе услугу, возвращая его в «Баварию», – заявил Хенесс.

Бастиан Швайнштайгер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» летом 2015 года. Главный тренер команды Жозе Моуринью не видит места для опытного хавбека в составе команды.

