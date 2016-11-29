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Усэйн Болт предложил пожизненно дисквалифицировать легкоатлетов, попавшихся на допинге

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт ратует за ужесточение антидопингового законодательства для провинившихся спортсменов.

По мнению легендарного спринтера, легкоатлеты, уличенные в применении допинга, должны получать пожизненную дисквалификацию.

Напомним, сборная России по легкой атлетике по-прежнему лишена возможности участвовать в международных соревнованиях из-за череды допинговых скандалов. Команда была вынуждена пропустить Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Усэйн Болт завоевал в Бразилии три золотые медали.


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