Усэйн Болт предложил пожизненно дисквалифицировать легкоатлетов, попавшихся на допинге

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт ратует за ужесточение антидопингового законодательства для провинившихся спортсменов.

По мнению легендарного спринтера, легкоатлеты, уличенные в применении допинга, должны получать пожизненную дисквалификацию.

Usain Bolt says athletes caught doping should be handed life bans.



