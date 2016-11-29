Усэйн Болт предложил пожизненно дисквалифицировать легкоатлетов, попавшихся на допинге

читайте также

Анатолий Бышовец: Трудно представить, как Болт на своем шаге будет управляться с мячом Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение девятикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта начать футбольную карьеру.

Ханс-Йоахим Ватцке: Болт будет тренироваться с «Боруссией», но предлагать ему контракт мы не планируем Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию о том, что вместе с командой будет тренироваться знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт. Впрочем, он дал понять, что в качестве футболиста в официальных матчах они на него не рассчитывают.

Усэйн Болт после ухода из легкой атлетики намерен стать футболистом Легендарный ямайский спринтер, девять раз побеждавший на летних Олимпийских играх, Усэйн Болт подтвердил намерение стать профессиональным футболистом, сообщает Guardian.

Болт представил трейлер документального фильма про свою жизнь Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт представил трейлер документального фильма о своей жизни, сообщает портал cine.colombia.com.

Статуя Болта появится рядом с памятником Боба Марли В Ямайке планируют установить статуи в честь олимпийских чемпионов.

Усейн Болт: Не собираюсь быть тренером после завершения карьеры Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт рассказал, что не собирается быть тренером после завершения карьеры.

Александр Легков: Нужно равняться на Фелпса и Болта, завоевывать столько же медалей Российский лыжник Александр Легков рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Александр Попов: Вам нужна сенсация? Побегайте наперегонки с Усэйном Болтом! Благодаря компании OMEGA, Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у четырехкратного олимпийского чемпиона.

Там, где нас почти нет, день 8. «Нам не хватало Исинбаевой» Гречанка Екатерини Стефаниди выиграла олимпийское золото в прыжках с шестом и посетовала, что Елена Исинбаева за него не сражалась.

Усэйн Болт: Теперь я стал величайшим Ямайский спринтер Усэйн Болт прокомментировал победу своей команды в эстафете 4 по 100 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Пока вы спали. Гедуев выиграл серебро, волейболисты уступили бразильцам Sovsport.ru – о самом интересном, что происходило во второй половине 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Болт стал 9-кратным олимпийским чемпионом, выиграв со сборной Ямайки эстафету 4х100 м Спринтер Усэйн Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом, победив в составе сборной Ямайки в эстафете 4х100 метров на Играх в Рио-де-Жанейро.

Усэйн Болт: Это моя последняя Олимпиада Ямайский спринтер Усэйн Болт после победы в финале забега на 200 метром заявил о том, что Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро для него последние в карьере.

Там, где нас почти нет, день 7. Болт восьмикратный Великий ямаец выиграл восьмое олимпийское золото, став чемпионом на дистанции 200 метров. Осталось одно – девятое, в эстафете 4х100 метров.

Пока вы спали: Лесун установил новый рекорд, подопечные Трефилова вышли в финал Sovsport.ru – о главных событиях ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, которые произошли в ночь на пятницу по московскому времени.

Усэйн Болт завоевал золото Игр в беге на 200 м и стал восьмикратным олимпийским чемпионом Ямайский спринтер Усэйн Болт стал восьмикратным чемпионом Олимпийских игр, выиграв в беге на 200 м на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Его результат в финале - 19,78 секунды.

Усэйн Болт: Чувствую, что могу побить мировой рекорд на дистанции 200 м в финале ОИ-2016 Семикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт мечтает побить свой мировой рекорд на дистанции 200 метров в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Цусима на татами и крах Гэтлина. Главные события минувшей ночи в олимпийском Рио Обзор ночных олимпийских событий на Sovsport.ru в рубрике «Пока вы спали».

Дарья Клишина: Я сидела в суде, и это были не лучшие четыре часа моей жизни Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у Дарьи Клишиной после ее выступления в финале прыжков в длину на Олимпиаде.