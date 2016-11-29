Усэйн Болт предложил пожизненно дисквалифицировать легкоатлетов, попавшихся на допинге
Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт ратует за ужесточение антидопингового законодательства для провинившихся спортсменов.
По мнению легендарного спринтера, легкоатлеты, уличенные в применении допинга, должны получать пожизненную дисквалификацию.
Usain Bolt says athletes caught doping should be handed life bans.— BBC Sport (@BBCSport) 29 ноября 2016 г.
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Напомним, сборная России по легкой атлетике по-прежнему лишена возможности участвовать в международных соревнованиях из-за череды допинговых скандалов. Команда была вынуждена пропустить Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
Усэйн Болт завоевал в Бразилии три золотые медали.
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