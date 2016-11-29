Футболисты «Шапекоэнсе» пять дней назад праздновали выход в финал Кубка Америки (видео)

Бразильский журналист Андрес Фелипе Аркос в своем твиттере опубликовал видео из раздевалки команды «Шапекоэнсе» пятидневной давности.

Напомним, что футболисты этого клуба находились на борту разбившегося сегодня самолета в Колумбии. Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

На видео, которое выложил журналист в своей соцсети, бразильская команда празднует выход в финал Кубка Америки.

Así celebranban los jugadores y el equipo de Chapecoense hace unos días su clasificación a la final: pic.twitter.com/moOC7ZZweO — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 29 ноября 2016 г.

Ранее сообщалось, что как минимум десять пассажиров из 81 спаслись в авиакатастрофе. Всего на борту находилось 72 человека и девять членов экипажа. Сейчас на месте крушения идут спасательные работы. По информации источника, самолет упал в горном районе, поэтому на территорию крушения не могут попасть машины скорой помощи и спецтехника.