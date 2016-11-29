Американская организация Bellator наложила запрет на проведение Харитоновым боя в России

Бой российского бойца Сергея Харитонова против бразильца Франциско Сандро да Силвы, намеченный на 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира «MixFace», будет отложен по причине запрета, наложенного американской организацией «Bellator» на проведение боев спортсменом в срок до 90 дней, - об этом сообщил Сергей Харитонов.



После нокаута 4 ноября на турнире Bellator 163 в американском Анкасвиле (штат Коннектикут) атлетическая комиссия штата вынесла рекомендацию не проводить поединки Харитонова на территории США в течение 90 дней. Спортсменом было пройдено медицинское обследование, которое не выявило никаких показаний для отказа от участия им в ранее запланированном турнире «MixFace» 3 декабря в Екатеринбурге.



«На текущий момент организация Bellator вынесла мне предписание-запрет на проведение поединков на территории любой страны, запрет действует в течении трех месяцев, после нокаута 4 ноября. Мне нужен бой в России, однако я вынужден отложить его. Выступление в этот период чревато санкциями и разрывом моего действующего контракта со стороны Bellator», - прокомментировал Сергей Харитонов



«Мы провели огромную работу по подготовке поединка Сергея Харитонова. Наша организация вместе со всеми фанатами Сергея искренне сожалеет, что бой Харитонова будет отложен. Однако Сергей вынужден подчиниться условиям действующего контракта с американской организацией, - сообщил Антон Боровик, представитель «MixFace».

Нами было принято оперативное решение: чемпион The Zone FC Дмитрий Побережец заменит Харитонова в бою против Франциско Сандро да Силвы. Также 3 декабря зрителей ожидает Гран-при «восьмерка», «на выбывание» с участием российских и иностранных спортсменов. Всего в рамках турнира «Mix-Face» всего пройдет 12 интереснейших боев, а главным событием турнира станет бой екатеринбуржца, двукратного чемпиона мира Венера Галиев против бразильца Марсио Андраде.

В ближайшее время нами будет официально объявлена новая дата боя Сергея Харитонова в России» - добавил представитель «MixFace».

