СМИ сообщают о 25 погибших в авиакатастрофе в Колумбии

Число погибших при крушении самолета в Колумбии достигло 25 человек, сообщает 360 Radio Colombia.

Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Ранее сообщалось, что минимум 10 человек выжили в авиакатастрофе.

Сейчас на месте крушения идут спасательные работы. По информации источника, самолет упал в горном районе, поэтому на территорию крушения не могут попасть машины скорой помощи и спецтехника.

Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».