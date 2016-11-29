Месси провел занятие в тренажерном зале в преддверии матча с «Реалом»

Участие нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в класико с мадридским «Реалом» по-прежнему находится под вопросом.



По информации Marca, Месси вышел на тренировочное поле вместе с партнерами по команде, но сделал только растяжку, после чего переключился на работу в тренажерном зале. Тем не менее, врачи «Барселоны» не исключают участие аргентинца в ответственной игре, которая состоится 3 декабря.

После 13 туров мадридский «Реал» лидирует в турнирной таблице испанской примеры, опережая «Барселону» и «Севилью» на шесть очков.





