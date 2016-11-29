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Глава полиции: 75 человек погибли при крушении самолета в Колумбии, шестеро выжили

Источник:  360 Radio ColombiaКомментарии

Глава полиции департамента Антьокия генерал Хосе Асеведо Осса сообщил, что в авиакатастрофе в Колумбии погибли 75 человек. Только шести пассажирам удалось выжить. Об этом сообщает твиттер радиостанции 360 Radio Colombia.

Всего на борту находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Ранее сообщалось, о десяти выживших. Среди них трое игроков клуба «Шапекоэнсе: вратари Данило и Фолманн, а также защитник Алан Рушел.

Сейчас на месте крушения идут спасательные работы. По информации источника, самолет упал в горном районе, поэтому на территорию крушения не могут попасть машины скорой помощи и спецтехника.

Среди пассажиров были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе». Они летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».     

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