Новая тренировочная база «Спартака» будет открыта в начале 2017 года
Тренировочную базу московского «Спартака» с шестью открытыми полями планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2017 года.
- Застройщик известил нас об окончании строительства и сейчас специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку, по результатам которой будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию, - цитирует председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко агентство ТАСС.
По его словам, база расположится на Волоколамском шоссе рядом с «Открытие Ареной».
Он отметил, что тренировочная база будет состоять из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Инфраструктура будет также включать одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. кв. метров.
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