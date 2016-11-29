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Полузащитник «Урала» Чантурия пропустит около шести месяцев из-за травмы

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Георгий Чантурия из-за травмы колена выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба. 

В ходе обследования выяснилось, что у футболиста повреждение связок коленного сустава и в ближайшее время ему будет проведена операция. По предварительной информации, восстановление может занять до шести месяцев.

Напомним, что Чантурия получил травмы в матче 15-го тура с «Локомотивом» (1:1). После 15 туров «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.

В текущем сезоне 23-летний Чантурия провел за «Урал» 12 матчей, забил два гола и записал на свой счет результативную передачу. 

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