Полузащитник «Урала» Чантурия пропустит около шести месяцев из-за травмы
Полузащитник екатеринбургского «Урала» Георгий Чантурия из-за травмы колена выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.
В ходе обследования выяснилось, что у футболиста повреждение связок коленного сустава и в ближайшее время ему будет проведена операция. По предварительной информации, восстановление может занять до шести месяцев.
Напомним, что Чантурия получил травмы в матче 15-го тура с «Локомотивом» (1:1). После 15 туров «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.
В текущем сезоне 23-летний Чантурия провел за «Урал» 12 матчей, забил два гола и записал на свой счет результативную передачу.
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