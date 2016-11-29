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Александр Жуков: Шансы Карлсена и Карякина на тай-брейке абсолютно равны

Источник:  ИА RegnumКомментарии

Первый вице-спикер Госдумы РФ, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил шансы Магнуса Карлсена и Сергея Карякина на тай-брейке матча за мировую шахматную корону. 

- Если перед матчем большинство специалистов в шахматном мире оценивало шансы Карлсена намного выше, чем шансы Карякина, — это касается шахматных специалистов и букмекеров, то матч показал, что это матч действительно равных соперников, и равновесие это сохраняется на протяжении всего матча.

От 12-й партии все ожидали, что Карлсен будет бороться за победу, однако она закончилась достаточно быстро ничьей, теперь предстоят как минимум четыре партии с укороченным контролем, я думаю, что шансы абсолютно равны сегодня, и Карякин доказал, что является настоящим претендентом и ни в чем не уступает чемпиону мира. Поэтому я думаю, что результат может быть любой, - цитирует Жукова Regnum.

Напомним, 12 партий с классическим контролем времени завершились с равным счетом - 6:6. Соперники выиграли по одной партии.

Тай-брейк состоится 30 ноября, в день рождения Магнуса.

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