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Вилков обслужит матч «Ростов» - «Рубин», Мешков назначен на игру «Ростов» - «Зенит»

Источник:  РФСКомментарии

Назначены бригады арбитров на матчи 17-го тура чемпионата России по футболу.

3 декабря (суббота)

ЦСКА — «Урал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Ростов» — «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

4 декабря (воскресенье)

«Локомотив» — «Терек»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

5 декабря (понедельник)

«Краснодар» — «Крылья Советов»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Амкар» — «Оренбург»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Уфа» — «Томь»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Спартак» — «Рубин»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

«Арсенал» — «Анжи»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург). 

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