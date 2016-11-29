«Локомотив» оплатит «Томи» перелет в Москву на матч 16-го тура чемпионата России.

Клубы договорились перенести матч 16-го тура чемпионата России из Томска в Москву из-за погоды.

- По оплате перелета в Москву есть договоренность с «Локомотивом», он все оплатит, поэтому мы летим. Все равно, если бы играли в Томске или другом городе, им пришлось бы оплачивать свой перелет. Что касается трансфера на матч с «Уфой», мы пока работаем с организацией, которая нас кредитует, оплачивает проживание, передвижение, - сообщил спортивный директор томского клуба Игорь Кудряшов.

Матч состоится в четверг на стадионе «Черкизово» в Москве.