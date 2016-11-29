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Лукас Васкес: Если обыграем «Барселону», станем ближе к трофею чемпионата Испании

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной».

«Наша команда находится в отличной форме и мы очень хотим выиграть класико. Сейчас у «Реала» хорошее положение в турнирной таблице, однако, не стоит забывать, что нам еще предстоит провести 20 матчей.

Как команда, мы должны продолжать в том же духе. Будем надеяться, что обыграем «Барселону». Если нам удастся это сделать, то мы станем ближе к титулу чемпионов Испании. Нужно думать в первую очередь об этом», – цитирует Васкеса Goal.

Напомним, матч между командами состоится 3 декабря в рамках 14-го тура Примеры и стартует в 18.15 мск.

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