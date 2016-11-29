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Сергей Ковалев: Количество продаж платных трансляций боя с Уордом - это полный провал

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев недоволен количеством проданных трансляций своего поединка с американцем Андре Уордом.

- Сегодня я получил неофициальную цифру продаж, которая составила 160 тыс. PPV. Считаю это очень низким показателем. Это провал. Изначально канал HBO рассчитывал на 300 тысяч продаж, - заявил Ковалев.

Напомним, 19 ноября в Лас-Вегасе Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF у российского боксера.

Проведение повторной встречи между этими соперниками намечено на первую половину 2017 года.

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