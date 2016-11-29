Сердар Азмун: Мне не нравится, когда меня сравнивают с Месси. Хочу быть похожим на Ибрагимовича
Нападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун признался, что хотел бы поиграть в Европе.
- Ну, конечно, я бы хотел поиграть в Европе. Я думаю, что если буду хорошо играть, то однажды заиграю в топ-клубе.
- Выбирая между «Барселоной» и «Реалом», кто круче?
- Для меня «Реал».
- Вы как то говорили, что вам надоело сравнение с Лионелем Месси.
- Я уже сто раз говорил, что мне не нравится, когда меня называют «иранским Месси», я не играю как он, я не обхожу соперников на дриблинге, вообще не понимаю, почему нас сравнивают.
- А с кем вы можете себя сравнить?
- Со Златаном. Я хочу играть как он. Не думаю, что сейчас я играю как он.
- Златан - достаточно противоречивый персонаж.
- Ну, я смотрю только на то, как он играет, а что касается жизни, я не знаю, какой он человек. Я уверен, что он джентельмен, - цитирует Азмуна «Р-Спорт».
Азмун выступает за «Ростов» с 2015 года, до этого футболист играл за «Рубин».