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«Манчестер Юнайтед» готовит для Маты новый контракт

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением полузащитника Хуана Маты.

Как сообщает издание The Sun, клуб готовит для игрока сборной Испании новый контракт на улучшенных финансовых условиях. Отмечается, что в ближайшее время представители команды выйдут на агента полузащитника.

Ранее сообщалось, что наставник команды Жозе Моуринью планирует обновить состав «МЮ». В список возможных трансферов вошел и Мата, однако, игра футболиста в нынешнем сезоне убедила португальца поменять свое мнение.

На данный момент в активе Хуана маты 17 матчей, 5 голов и отдал 2 голевые передачи, а его текущий контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2018 года.

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