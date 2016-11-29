«Манчестер Юнайтед» готовит для Маты новый контракт

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением полузащитника Хуана Маты.

Как сообщает издание The Sun, клуб готовит для игрока сборной Испании новый контракт на улучшенных финансовых условиях. Отмечается, что в ближайшее время представители команды выйдут на агента полузащитника.

Ранее сообщалось, что наставник команды Жозе Моуринью планирует обновить состав «МЮ». В список возможных трансферов вошел и Мата, однако, игра футболиста в нынешнем сезоне убедила португальца поменять свое мнение.

На данный момент в активе Хуана маты 17 матчей, 5 голов и отдал 2 голевые передачи, а его текущий контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2018 года.