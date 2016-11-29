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На Первом выйдет фильм об употреблении узаконенного допинга зарубежными спортсменами

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый канал анонсировал выход фильма-расследования, раскрывающего «проблему узаконенного и системного употребления допинга зарубежными спортсменами». Об этом говорится в официальном пресс-релизе канала.

Сообщается, что авторы фильма исследуют проблему, обнаруживая, что истории болезни многих известных спортсменов фальсифицированы. Спортсмены официально принимают допинг под видом терапевтических исключений, но скорее всего не страдают от болезней, в связи с которыми выписываются эти препараты.

- Когда дискуссия о «терапевтических исключениях» только начиналась, были важные люди в руководстве МОК, которые говорили: «Если человек настолько болен, что нуждается в запрещенных препаратах, ему вообще не надо соревноваться», - говорит Арне Люнгквист, бывший вице-президент ВАДА.

К участию в фильме привлечены многие спортивные функционеры, работа которых прямо связана с вопросами разрешения или запрещения использования медицинских препаратов в спорте. В фильме есть сенсационные интервью знаменитых спортсменов, публично признающихся в употреблении запрещенных веществ. В качестве эксперимента авторы фильма испробовали эффект от некоторых видов допинга на себе.

В фильме рассмотрены «истории болезни» американской гимнастки и покорительницы Рио Симоны Байлс (синдром дефицита внимания), норвежского чудо-лыжника Мартина Сундбю (астма), британского велогонщика Брэда Уиггинса (астма), датского велогонщика Микаэля Расмуссена (различные недомогания и травмы) и других.

Фильм «Болезни высших достижений» выйдет на Первом канале 5 декабря в 23.35 (мск).

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