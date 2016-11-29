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Зе Роберто: «Бавария» совершила ошибку, пригласив Анчелотти

Источник:  Sport1.deКомментарии

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Зе Роберто считает ошибочным назначение на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карло Анчелотти.

- Бавария совершила ошибку, назначив Карло Анчелотти. Тем не менее, трудно найти тренера после того, как уходит такой специалист как Гвардиола. По крайней мере, с такой же игровой философией, - заявил Зе Роберто.

Бразилец защищал цвета мюнхенского гранда в 2002 - 2006 и 2007 - 2009 годах.

Карло Анчелотти минувшим летом сменил Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Баварии». В данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице немецкой бундеслиги, отставая от «Лейпцига» на три очка.

«Бавария» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе.

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