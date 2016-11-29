Шота Арвеладзе: Работа в «Краснодаре»? Мне неудобно отвечать на такого рода вопросы

Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе ответил на вопрос о возможном приходе в «Краснодар». Ранее сообщалось, что руководство «быков» рассматривает наставника в качестве замены Игорю Шалимову.



«Мне неудобно отвечать на такого рода вопросы. У меня действует контракт с «Маккаби», у «Краснодара» также есть тренер, который выполняет свою работу. Не понимаю, что тут можно обсуждать», – цитирует специалиста ТАСС.



На данный момент «Краснодар», набрав 27 баллов, занимает после 15-ти туров 3 место в таблице чемпионата России.

