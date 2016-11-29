Коляда готовит лутц в четыре оборота к чемпионату России

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что готовит лутц в четыре оборота к чемпионату России, который станет отбором на чемпионат Европы в Остраве и чемпионат мира в Хельсинки.

На последнем этапе серии Гран-при Коляда использовал этот прыжок, но упал.

- Перед турниром мы подумали с нашим тренером Валентиной Чеботаревой, что это хороший момент попробовать прыжок перед чемпионатом России. Даже несмотря на падение, я доволен - прыгнул, не сделал «бабочку». Пусть он еще и недокрученный, но я буду работать над ним, к чемпионату России будет лучше.

Наличие четверных необходимо, фигурное катание серьезно продвинулось вперед, и без двух-трех четверных уже не занять высокого места, во всяком случае, я таких примеров не назову, - рассказал Коляда ТАСС.

На данный момент в арсенале Коляды есть четверной сальхов, теперь к нему добавился и лутц. Коляда - серебряный призер чемпионата России прошлого сезона. Чемпионат России сезона-2016/2017 пройдет в конце декабря в Челябинске.