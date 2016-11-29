Бэйд и Варди претендуют на звание спортсмена года в Великобритании
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл претендует на звание спортсмена года в Великобритании.
Игрок «сливочных» включен в список BBC Sports Personality of the Year (SPOTY). Также за эту награду поборется форвард «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди.
Полный список номинантов выглядит следующим образом:
Никола Адамс (бокс), Алистер Браунли (триатлон), Софи Кристиансен (верховая езда), Кадина Кокс (велоспорт), Мохаммед Фара (легкая атлетика), Джейсон Кенни (велоспорт), Лора Тротт (велоспорт), Энди Маррей (теннис), Адам Пити (плавание), Кейт Ричардсон-Уолш (хоккей на траве), Ник Скелтон (конный спорт), Сара Стори (велоспорт), Макс Уитлок (гимнастика), Дэнни Уиллет (гольф).
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