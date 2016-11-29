Сердар Азмун: Лига чемпионов отнимает много сил

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун верит, что клуб еще может побороться за чемпионство в этом сезоне.

- У нас сейчас игра каждые 3-4 дня, это сложно. С «Ростовом» такое впервые. Лига чемпионов отнимает много сил. Я думаю, что во второй части сезона у нас получится улучшить свою позицию и подняться на второе-третье место, а может и выиграть чемпионат. У нас еще куча матчей впереди.

Что важнее: занять третье место в группе Лиги чемпионов и попасть в Лигу Европы или набирать очки в РФПЛ? И то и другое, я думаю, очень важно. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы пройти в Лигу Европы, - цитирует Азмуна «Р-Спорт».

Напомним, что после 15 туров «Ростов» занимает шестое место в чемпионате России, в активе команды 24 очка.