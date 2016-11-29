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Павел Дацюк: На Кубке Первого канала всегда приятно играть

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард СКА и сборной России Павел Дацюк поделился мнением о Кубке Первого канала. 

- Стоит ли менять состав сборной России с Кубка Карьяла? Вообще, победный состав не меняют. Хоккеисты не могут лезть в решения тренеров, все будет зависеть от них. На Кубке Первого канала всегда приятно оказаться и там поиграть, - приводит слова Дацюка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России стала победителем Кубка Карьяла-2016. 

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. 

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