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РФС: Арбитр Николаев должен был удалить Гарсию в матче с «Краснодаром»

Источник:  ТАССКомментарии

Представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что комитет вынес решение, что арбитр Алексей Николаев ошибочно не удалил игрока «Зенита» Хави Гарсию за нарушение на полузащитнике «Краснодара» Юрии Газинском и не поставил пенальти.

- Комиссия рассматривала эпизод, который произошел на 80-й минуте матча, установив, что судья Николаев допустил ключевую ошибку, не назначив пенальти и ошибочно не удалив прямой красной карточкой Хави Гарсию. Соответственно Контрольно-дисциплинарный комитет, опираясь также на решение Контрольно-квалификационной комиссии, будет рассматривать это дело.

Кроме того, ассистент судьи Сергей Воронцов допустил серьезную ошибку, не зафиксировав офсайд у игрока «Краснодара» (Марата) Измайлова в ситуации, после которой было развитие атаки и в завершающей стадии Торнике Окриашвили забил гол, - сказал Калошин.

В воскресном матче между «Краснодаром» и «Зенитом» Гарсия ударил локтем в лицо Газинского. У краснодарского футболиста позже был диагностирован перелом носа.

Напомним, матч завершился победой «Краснодара» - 2:1. На гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.  

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