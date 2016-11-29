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Боец UFC в грубой форме оскорбил Хабиба Нурмагомедова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, выступающий в UFC, выразил недовольство поведением представителя России Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, уроженец Махачкалы должен был провести поединок за титул чемпиона мира с Эдди Альваресом, однако, последний бросил вызов Конору Макгрегору и руководство UFC дало согласие на проведение этого боя. Таким образом, Нурмагомедов провел поединок с Майклом Джонсоном, у которого выиграл в 3-м раунде. 

«Хабиб – плаксивая сучка. Он может скулить сколько захочет. Многие люди мне указывали, что делать, но вместо этого я становился сильнее и шел к своей цели. Где мой титульный поединок? Не собираюсь жаловаться, потому что знаю, что он придет ко мне. Хабиб хочет драться с Эдди Альваресом, но тот на это не пойдет. Нурмагомедов называет Конора Макгрегора цыпленком, но сам бегает от меня. Так что цыпленок именно боец из России», – цитирует Фергюсона MMA Fighting.


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