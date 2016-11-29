Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за допинг

Олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.

Напомним, ранее Йохауг была временно дисквалифицирована до 18 декабря до вынесения окончательного решения.

В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы - препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.

В то же время, адвокат Терезы подтвердил, что на упаковке с лекарством был предупреждающий знак о наличии в его составе допинга.

Йохауг - семикратная чемпионка мира. Она выиграла золото в эстафете 4х5 на Олимпиаде в Ванкувере, в ее активе также серебро и бронза зимних Игр-2014 в Сочи.