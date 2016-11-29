Вратарь Данило скончался в больнице после крушения самолета в Колумбии

Вратарь «Шапекоэнсе» Маркос Данило скончался в больнице после крушения самолета в Колумбии, сообщает Revo 3.0 Chile.

По последней информации, 75 человек погибли в авиакатастрофе, семеро выжили. В числе выживших был как раз один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов - вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших - члены экипажа.

Напомним, что футболисты бразильского клуба летели на финал Кубка Южной Америки в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Самолет пропал с радаров и разбился в 22.15 по местному времени из-за отказа электроники. В это время он пролетал над горами в районе Антиокия и врезался в один из холмов, разломившись на три части.