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Висенте Дель Боске: Лучшим тренером в этом году был Диего Симеоне

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске назвал своего фаворита в борьбе за звание лучшего тренера по итогам 2016 года.

«Конечно, я хотел бы, чтобы эту награду выиграл испанский тренер, но, на мой взгляд, лучшим тренером в этом году был Диего Симеоне. Он вывел «Атлетико» на новый уровень, а мадридский клуб под его руководством уже пять лет демонстрирует игру самого высокого класса. При нем у «матрасников» появился свой стиль», – цитирует Дель Боске Goal со ссылкой на FIFA.

В сезоне 2015/16 «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста вышел в финал Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» в серии пенальти.

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