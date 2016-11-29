Висенте Дель Боске: Лучшим тренером в этом году был Диего Симеоне

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске назвал своего фаворита в борьбе за звание лучшего тренера по итогам 2016 года.



«Конечно, я хотел бы, чтобы эту награду выиграл испанский тренер, но, на мой взгляд, лучшим тренером в этом году был Диего Симеоне. Он вывел «Атлетико» на новый уровень, а мадридский клуб под его руководством уже пять лет демонстрирует игру самого высокого класса. При нем у «матрасников» появился свой стиль», – цитирует Дель Боске Goal со ссылкой на FIFA.

В сезоне 2015/16 «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста вышел в финал Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» в серии пенальти.