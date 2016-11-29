Дополнение для Hearthstone «Злачный город Прибамбасск» выйдет 1 декабря

Новое приключение для онлайн-карточной игры Hearthstone - «Злачный город Прибамбасск» (Mean Streets of Gadgetzan) выйдет 1 декабря.



Этой информацией поделился старший дизайнер студии Мэтт Плейс и комментатор Дэн «Frodan» Чоу во время трасляции на Twitch.

Напомним, что четвертое обновление было анонсировано 4 ноября на конференции BlizzCon 2016. Оно включает в себя 132 новые карты, разделение классов на 3 фракции (Ржавые Бугаи, Нефритовый лотос и Кабал) и появление абсолютно нового типа карт доступного сразу для трех классов.

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